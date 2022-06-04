Основатель компании Tesla и SpaceX несет большие финансовые потери.

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Богатые тоже плачут - гласит народная мудрость. Вот и богатейший человек планеты Илон Маск взгрустнул на днях. Акции компании Tesla обвалились на рекордные 9,2%, а стоимость активов снизилась на сумму 17 миллиардов долларов. Инвесторы стали распродавать бумаги компании на фоне слухов о сокращении штата Tesla на 10%. Вчера (03.06.2022) агенство Рейтер распространило информацию о сокращении персонала компании на 10% и приостановке приема на работу новых сотрудников, из за опасений вокруг экономики США. Однако Илону есть еще что терять, несмотря на огромные убытки остаток его состояния оценивается изданием Forbes в астрономические 216 миллиардов долларов.

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На конец 2021 года в штат компании Tesla входило порядка 100000 сотрудников, а значит 10000 из них скоро потеряют свою работу. Комичность ситуации заключается в том, что сторонние компании, курсы криптовалют, подвергались значительной волатильности на одних только высказываниях миллиардера. И вот теперь он сам несет потери на различных слухах. Нужно заметить, что до печальных событий акции компании демонстрировали уверенный рост. Илон Маск и ранее проявлял себя как закоренелый капиталист, так купив компанию Twitter за 44 миллиарда долларов он первым делом хотел снизить зарплаты сотрудникам соцсети.