Как вам видеокарта RTX 3060 без защиты от майнинга, с поддержкой лучей и прочих технологий от Nvidia, но у которой всего 6Gb видеопамяти на борту? Да еще которая стоит всего 28000 российских рублей.

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Не может такого быть, скажете Вы, это фейк или обман. И окажетесь неправы. Хитроумные китайские товарищи вовсю производят такие видеокарты. Но естественно, карты эти с подвохом, а то бы все было слишком шоколадно. Дело в том, что в поднебесной образовалось большое количество ноутбучных видеочипов, класса RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080. Чипы эти не содержат защиту LHR. Возможно они не новые (и даже скорее всего), и были сняты с неисправных ноутбуков. Китайцы придумали из них делать обычные десктопные видеокарты NOLHR . Видеокарты производятся небольшими партиями и реализуются на различных торговых площадках, на том же Aliexpress они есть в наличии.

Но не торопитесь бежать их приобретать. Во-первых, мобильные видеочипы значительно урезаны по сравнению с десктопными версиями, соответственно имеют ощутимо меньшую производительность. Во-вторых, полностью отсутствует гарантия на данную продукцию. Видеокарты производятся малоизвестными китайскими брендами - SZMZ, JIESHUO, MAXSUN. Производство идет полукустарным способом с соответствующим качеством. Возможно, помимо видеочипа окажутся бывшими в употреблении и память на этих картах, а так же другие компоненты. И сколько они проработают - известно одному китайскому Богу.

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Так же есть и особенности по работе данных карт. RTX 3060 6Gb и RTX 3070 8Gb запускаются только на матплатах с определенными чипсетами, на данный момент заявлена полная совместимость с чипсетами X79 и X99. А так же нужно использовать специальные драйвера, чипы-то мобильные, драйвера для Windows распространяет сам производитель видеокарт. Ранее такие видеокарты были интересны майнерам из-за отсутствия на них блокировки майнинга - LHR. К примеру, одна видеокарта RTX 3060 6Gb дает хешрейт на монете Ethereum порядка 50-ти мегахеш. На данный же момент блокировку майнинга обошли на 100% в новых программах-майнерах и покупка таких карт стала терять свою актуальность, хотя цена по-прежнему остается очень привлекательной.