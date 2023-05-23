Как сообщают РИА "Новости", климатолог Алексей Кокорин сделал довольно смелое заявление, которое касается глобальных, можно сказать, тектонических изменений на планете, связанных с повышением общемировой среднегодовой температуры.
реклама
Так, по мнению специалиста, если предположить, что климат на планете в среднем выражении по году прибавит плюс пять градусов Цельсия, то в этом случае столицу России придётся перенести в более холодный регион, скорее всего в Сибирь.
Правда, Кокорин оговорился, что вряд ли такое событие произойдёт в самое ближайшее время, но оно вполне реально.
Дальше климатолог приводит свои собственные рассуждения, по которым становится ясно, что возможный горизонт указанных событий составляет 2050 - 2060 гг.
Но даже если это произойдёт в 2080 году, то это тоже подпадает под термин в "ближайшее время", добавляет он.
Также совершенно очевидно, что если изменения климата станут настолько катастрофическими, что Москву придётся перенести в Сибирь, то страшно даже подумать о том, что же будет с другими регионами планеты, хотя +5° C не такая уж серьёзная величина.