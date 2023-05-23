Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
В случае потепления климата на планете на 5°C столицу России могут перенести в Сибирь
Так считает климатолог Алексей Кокорин
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

Как сообщают РИА "Новости", климатолог Алексей Кокорин сделал довольно смелое заявление, которое касается глобальных, можно сказать, тектонических изменений на планете, связанных с повышением общемировой среднегодовой температуры.

реклама

Так, по мнению специалиста, если предположить, что климат на планете в среднем выражении по году прибавит плюс пять градусов Цельсия, то в этом случае столицу России придётся перенести в более холодный регион, скорее всего в Сибирь.

Правда, Кокорин оговорился, что вряд ли такое событие произойдёт в самое ближайшее время, но оно вполне реально.

Дальше климатолог приводит свои собственные рассуждения, по которым становится ясно, что возможный горизонт указанных событий составляет 2050 - 2060 гг.

Но даже если это произойдёт в 2080 году, то это тоже подпадает под термин в "ближайшее время", добавляет он.

Также совершенно очевидно, что если изменения климата станут настолько катастрофическими, что Москву придётся перенести в Сибирь, то страшно даже подумать о том, что же будет с другими регионами планеты, хотя +5° C не такая уж серьёзная величина.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#в случае потепления климата на планете на 5°c столицу россии могут перенести в сибирь
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сырский: ВСУ продвинулись по флангам Бахмута на 700 метров за сутки и стремятся окружить Вагнер
56
Пригожин отправил Шойгу ироничное поздравление с днём рождения
30
Пригожин без прикрас прокомментировал происходящее в Белгородской области
76
Военнослужащий ВСУ записал видео отступления из Бахмута на одном из последних БТР
2
Пригожин критикует раздачу наград «За взятие Бахмута», а ЧВК «Вагнер» могут остаться без медалей
25
Продажи RTX 4060 Ti начнутся 24 мая
4
Создан прототип эластичной «электронной кожи», способный улавливать колебания давления и температуры
1
Сырский считает, что украинская армия удерживает участок в Бахмуте, с которого начнётся контрнаступ
11
Интел рассказала о новой архитектуре "x86-S", где "S" предположительно означает "упрощенный"
5
Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте словами "Ситуация сложная, но под контролем"
8
Украина получит эскадрилью западных истребителей - Спикер ВВС ВСУ
11
Для веб-браузера Edge разрабатывают игровой режим
1
Власти на Украине не могут определиться, потерян Бахмут или нет
32
Первые сравнения бюджетных RTX 4060 Ti 8Gb и RX 7600 в бенчмарках: NVIDIA уверенно лидирует
2
Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС РФ с освобождением Артемовска
+
ВСУ предприняли неудачную попытку сбить миномётным огнём флаг РФ со здания в освобождённом Бахмуте
+
ЧВК "Вагнер" создает новые линии обороны для ВС РФ на окраинах Бахмута
1
Проникшая в Белгородскую область украинская ДРГ ведёт бои возле ряда населённых пунктов
4
Пригожин: В населенном пункте Бахмут нет ни одного украинского военного
3
Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК Вагнер с освобождением Артёмовска
+

Популярные статьи

О быстрейшем твердотельном накопителе, обладающим скоростью оперативной памяти и состоящем из неё же
63
Как повысить свою самооценку и начать получать удовольствие от жизни - 10 полезных советов
14
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
53
ТОП-8 способов сэкономить деньги при покупке комплектующих для ПК
9
Народная сборка для геймеров за 120 000р – 4К на максималках с GeForce RTX 4070 и Ryzen 7 5800X3D
30
Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
10
Google Pixel Fold в сравнении с Samsung Galaxy Z Fold 4
6
Итоги гоночного уик-энда 20-21 мая
+
Экс-офицер армии США считает, что ВКС РФ надо разбомбить авиабазы около польско-украинской границы
6
Бионический глаз с нейронной сетью позволит вернуть зрение полностью слепым людям
2

Сейчас обсуждают

hiveliberty
13:49
В предвкушении горения пятых точек у зеленых защитников генерации зеленых кадров
Изменения в коде AMD FSR 3 могут указывать на возможность генерации нескольких кадров
John Doe
13:49
Истеричка, 7900ХТХ - конкурент 4080. Как ты сюда 4090 притянула?
Почему видеокарты AMD хуже NVIDIA, а Radeon RX 7900 ХТХ – это неприятный компромисс
Дмитрий Орлов
13:48
Интересно, они тупые все в Европе и в Америке? РОССИЯ будет ждать, 120 дней или 60 дней,пока укропов научат? Не знают ,что нацисткая мразь и тварь, за 10 лет, хрен чему научится, наркоманы одни в ар...
В США начали считать, что украинские пилоты смогут освоить полёты на истребителях F-16 за 4 месяца
seedkls
13:47
Что же про длсс3 говорили который генерил один кадр...
AMD FSR 3 может генерировать до 4 интерполированных кадров
Анатолий Молдаванов
13:46
Ничего страшного. 5800X3D вообще продают оем версию, а по производительности она не хуже 12900KS. Хотя из-за упаковки, вполне возможно, процессор больше выдает фпс.
Intel упростит упаковку Core i9-12900KS
baran
13:46
Во! Надо брать- в танки рубиться
Intel Aurora - 21 248 процессоров Xeon и 63 744 видеокарт Ponte Vecchio
Master2007
13:43
СЖО они сами будут производить, как и БП - или все-таки asetek-овские продавать?
Компания FSP выходит на рынок систем охлаждения для процессоров с двухбашенным премиальным кулером
Алексей Баев
13:43
Прямо сейчас в Украине с помощью поставки вооружения, наёмников, разведанных и т.п. Гибридная война называется. Загуглите.
Экс-офицер армии США считает, что ВКС РФ надо разбомбить авиабазы около польско-украинской границы
Дмитрий Орлов
13:43
Они читают и смотрят тв Украины, где врут все, правдивые каналы выключены, смотрят европейские каналы, а там шестёрки американцев ,слово в слово, точка в точку,запятая в запятую, одна буква ошибка...
Пригожин критикует раздачу наград «За взятие Бахмута», а ЧВК «Вагнер» могут остаться без медалей
Евгений Сом
13:41
интересно как ты запоешь когда амд выкатит FSR 3 где также будет читерство с картинкой? И насчет того что не тащила без улучшательств. Так 4090 везде уделывает 7900ХТХ без УЛУЧШАТЕЛЬСТВ. Выходит амд н...
Почему видеокарты AMD хуже NVIDIA, а Radeon RX 7900 ХТХ – это неприятный компромисс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем