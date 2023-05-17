История с успешным поражением ракетой "Кинжал" на гиперзвуке хвалёной американской системы Patriot начинает обрастать все новыми и новыми подробностями.
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И пусть украинские средства массовой информации по традиции отрицают очевидное, но даже CNN выпустила репортаж-подтверждение, правда в нём американские журналисты скромно применили формулировку "установка была повреждена, идёт оценка ущерба", чтобы хоть как-то сгладить репутационные потери одной из икон американского ВПК.
На деле же выяснилось, что ЗРК Patriot, которые являются основной силой ПВО в Киеве, были расположены на территории аэропорта Жуляны друг рядом с другом в количестве трёх штук.
Детальный сбор информации об инциденте свидетельствует о том, что ракета "Кинжал" попала аккуратно между двумя установками, одну уничтожила (на распространяемых видео заметен последующий взрыв топлива), а другую серьёзно повредила. Третья же установка находилась в некотором отдалении от первых двух и практически не пострадала.
Зато весь мир увидел залп стоимостью 150 миллионов долларов, который, конечно же, к поражению "Кинжала" не привёл, зато нанёс ощутимый ущерб гражданской инфраструктуре и отсюда следует вывод - будущие покупатели американского вооружения внимательно следят за тем, как оно проявляет себя в реальных условиях и это удар по репутации ВПК США.
Уничтожение установки Patriot это натуральное свидетельство того, что никакого "супероружия" у американцев нет. Не существует совершенно неуязвимых систем, их априори не может быть ни у одной армии в мире и, казалось бы, потенциальные покупатели откажутся от этих комплексов в пользу российских комплексов С-400, но нет.
По обыкновению те страны, что готовы потратить огромные деньги на не очень эффективную систему настолько плотно находятся в орбите влияния США, что отказаться от невыгодной для себя сделки попросту не смогут.