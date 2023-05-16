Маск заявляет, что Сорос - это настоящее проклятие планеты Земля

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Несколько дней назад появились слухи о том, что, якобы, Джордж Сорос умер от приступа сердечной болезни и его смерть пока что скрывают от общественности.

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Такие новости (которые вскоре были опровергнуты) привели к тому, что многие американцы, да и люди во всём мире, вновь высказались по поводу того, какой вклад в жизнь народов привнес Сорос.

Конечно же, большинство из населяющих планету Земля людей считают Сороса крайне негативным персонажем, вторит им, например, и незабвенный Илон Маск.

Маск заявил в Твиттере, что фигура миллиардера Сороса напоминает ему фантастического злодея Магнето из вселенной "Людей Икс".

Злодея, который хотел завоевать и поработить всё человечество, и приказал мутантам напасть на простых людей.

В дискуссии о роли Сороса нашлись и те, кто попытался защитить его политические взгляды, которые, по мнению малого количества людей, направлены на достижение "благих целей".

На что Маск ответил - "Если вы предполагаете, что у Сороса благие намерения, то это не так! Он действительно хочет разрушить саму ткань человеческой цивилизации!".

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