А на остальное поднимут цены минимум на 15%

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Совсем недавно стало известно о том, что Правительство Казахстана приняло решение о "закручивании гаек" в сфере перемещения товаров "параллельного импорта", которые преимущественно поставляются в Россию.

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Из-за действий казахстанских властей настоящая зарубежная бытовая техника гарантированно подорожает минимум на 15%, а такие марки как корейские Samsung, LG, а также мультимировой бренд Bosch могут вовсе до России не доехать.

Трейдеры пытаются перестроить логистические маршруты с упором на Объединённые Арабские Эмираты, Китай и Киргизию, а покупатели в принципе "распробовали" бытовую технику турецкого производства. Ну а китайская продукция ожидаемо заняла практически весь рынок. Так что конкурентов у техники "параллельного импорта" хватает.

Что же касается причин такого решения Казахстана, то тут всё довольно прозрачно - в конце апреля делегация Минфина США посетила Казахстан и провела довольно ёмкие переговоры, результатом которых и стало решение о тотальном контроле над "параллельным импортом" в Россию.

Также представители Минфина США заверили казахстанские власти в том, что они готовы помочь им в пересечении всех возможных схем "параллельного импорта" товаров, которые направляются в Россию.

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