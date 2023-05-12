Деньги обещали вернуть, но после строгой проверки

Вчера пришла новость о том, что некие хакеры, которые то ли были сотрудниками it-службы компании, то ли являются некими внешними "специалистами", увели у Wildberries 650 млн руб.

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При ближайшем разбирательстве выяснилось, что хакеры (помимо манипуляций с БД) разработали некую теневую схему размещения рекламы и продвижения товаров на площадке, и получали деньги от доверчивых продавцов, которые были заинтересованы в увеличении продаж.

Как это обычно и бывает, очень "справедливая" компания Wildberries поступила единственным понятным для неё способом, к которому она прибегала и раньше, просто оштрафовав более 300 добросовестных предпринимателей в 2 млрд рублей!

Многие сначала просто не поверили в то, что такое в принципе возможно. Но рассерженные продавцы, которые пришли к офису компании за разъяснениями, предоставили журналистам конкретные скриншоты личных кабинетов, в которых реально указаны совершенно фантастические суммы списания.

У кого-то списали 200 млн руб, у кого-то 300, а кому-то вообще повезло меньше других - у них компания Wildberries в одностороннем порядке забрала сразу 700 млн рублей!

Как позже выяснилось, все эти списания были, по мнению компании, реальной платой за рекламу, которой воспользовались продавцы, но вот сама эта реклама предоставлялась "третьими лицами" (хакерами), которые не имеют к компании никакого отношения.

В итоге за действия сторонних хакеров, от чьих рук пострадал не только магазин Wildberries, но и несколько сотен добросовестных продавцов, платить пришлось именно последним.

Переговоры между администрацией мегамаркета и взбешёнными владельцами бизнесов завершились в пользу того, что все списания были временно отменены, но с обещанием детальных разбирательств по каждому конкретному случаю с возможностью дальнейших штрафов.

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