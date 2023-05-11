Telegram-канал "112" сообщает о том, что сотрудники Wildberries выявили скрытую хакерскую атаку на системы компании, отвечающие за финансовую безопасность.
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По утверждениям журналистов, с января 2023 года неизвестные лица путём получения несанкционированного доступа к базам данных компаний вносили в них точечные, но очень меткие изменения, которые позволили манипулировать цифрами продаж и выручки.
Соответственно, "излишки" предприимчивые ребята оставляли себе и это длилось почти что полгода, пока их деятельность не привлекла внимание администрации мегамаркета.
Официальные представители "Ягодок" уже обратились в правоохранительные органы и написали заявление, в котором указали сумму ущерба в 654 млн руб!
Фантастические хакеры крадут только фантастические суммы.
Надо отметить, что заслуженное первое место торговой площадки в России по объёмам продаж и количеству клиентов требует решительных действий по обеспечению цифровой безопасности платформы.
Wildberries время от времени получает значительные "тумаки" со стороны хакеров, в атаках, как говорят слухи в интернете, участвуют как целые группировки, так и одиночные соло-ломщики.
Здравый смысл подсказывает, что разного рода утечек данных клиентов, а также их платежной информации происходит на этой платформе гораздо больше, чем об этом сообщается публично.