Потихоньку и неторопливо начиная с января набежала хорошая сумма

Telegram-канал "112" сообщает о том, что сотрудники Wildberries выявили скрытую хакерскую атаку на системы компании, отвечающие за финансовую безопасность.

реклама

По утверждениям журналистов, с января 2023 года неизвестные лица путём получения несанкционированного доступа к базам данных компаний вносили в них точечные, но очень меткие изменения, которые позволили манипулировать цифрами продаж и выручки.

Соответственно, "излишки" предприимчивые ребята оставляли себе и это длилось почти что полгода, пока их деятельность не привлекла внимание администрации мегамаркета.

Официальные представители "Ягодок" уже обратились в правоохранительные органы и написали заявление, в котором указали сумму ущерба в 654 млн руб!

Фантастические хакеры крадут только фантастические суммы.

Надо отметить, что заслуженное первое место торговой площадки в России по объёмам продаж и количеству клиентов требует решительных действий по обеспечению цифровой безопасности платформы.

Wildberries время от времени получает значительные "тумаки" со стороны хакеров, в атаках, как говорят слухи в интернете, участвуют как целые группировки, так и одиночные соло-ломщики.

Здравый смысл подсказывает, что разного рода утечек данных клиентов, а также их платежной информации происходит на этой платформе гораздо больше, чем об этом сообщается публично.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы