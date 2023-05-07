Новости полупроводникового мирового рынка просто шокируют

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

За последний год ситуация на мировом полупроводниковом рынке существенно поменялась, и поменялась она не в лучшую сторону.

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У корейской Samsung зафиксировано падение операционной прибыли с начала 2023 года на 95%!

И это не шутка, за аналогичный период в прошлом году компания заработала $10 млрд, за то же время в 2023 - всего $470 млн.

Это самый низкий показатель прибыли вообще за всё существование компании!

Компания Intel также шокирует общественность своими финансовыми показателями. Компания заявляет об ошеломляющем снижении прибыли, стоимость одной акции Intel упала на 133% в выражении по году, а выручка упала на 36%!

"Синей команде" удалось заработать всего $11 млрд.

Не менее важные новости, которые обращают на себя внимание, касаются и предприятия TSMC.

Так, один из самых лучших инвесторов мира, Уоррен Баффет, принял решение продать свою долю акций предприятия, потому что он считает, что в ближайшие 3-4 года у Тайваня "попросту нет будущего".

Как было раньше - основные заказчики, помимо производителей бытовой электроники, которые обращались к полупроводниковым производствам это различные военные структуры всего мира (и США, и Россия, и многие другие страны производили свои чипы преимущественно на Тайване).

Теперь же разными странами, в том числе и США, в частности, выделены громадные средства на локализацию полупроводникового производства внутри страны, чтобы ВПК вообще никак не зависел от внешних факторов мира.

В связи с этим самые лучшие инвестиции в мире сейчас это именно американские полупроводниковые компании, которые всегда будут обеспечены заказами со стороны Пентагона, а вот будущее у Тайваня очень и очень туманно.

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