По сообщениям новостного агентства Bloomberg, администрация Джо Байдена в срочном порядке готовится передать "проамериканской" правящей верхушке острова оружия на $500 млн по так называемой "украинской схеме".
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Речь в данном случае идет не о том, чтобы заключать контракты с американскими производителями оружия на несколько лет вперед с точным пониманием получателя нового оружия, а о том, чтобы отгружать необходимое сражу же со складов хранения Пентагона в максимально сжатые сроки.
При этом пока что доподлинно неизвестно какие именно образцы вооружения будут переданы острову, но ситуация с Тайванем все больше и больше напоминает сценарий развития кризиса на Украине.
Совсем недавно принятый оборонный бюджет Штатов изначально закладывался с прицелом на оказание военной помощи Тайваню на сумму в $1 млрд, но вот зачем в срочном порядке отправлять половину из обещанной помощи на остров, события вокруг которого, казалось бы, несколько стихли, непонятно даже военным экспертам.
Не исключено, что в самое ближайшее время "Тайваньский кризис" может стать главной темой мировых новостей.