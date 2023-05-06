Это примерно половина той суммы, которую США готовы потратить на "мирное оружие" для острова

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

По сообщениям новостного агентства Bloomberg, администрация Джо Байдена в срочном порядке готовится передать "проамериканской" правящей верхушке острова оружия на $500 млн по так называемой "украинской схеме".

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Речь в данном случае идет не о том, чтобы заключать контракты с американскими производителями оружия на несколько лет вперед с точным пониманием получателя нового оружия, а о том, чтобы отгружать необходимое сражу же со складов хранения Пентагона в максимально сжатые сроки.

При этом пока что доподлинно неизвестно какие именно образцы вооружения будут переданы острову, но ситуация с Тайванем все больше и больше напоминает сценарий развития кризиса на Украине.

Совсем недавно принятый оборонный бюджет Штатов изначально закладывался с прицелом на оказание военной помощи Тайваню на сумму в $1 млрд, но вот зачем в срочном порядке отправлять половину из обещанной помощи на остров, события вокруг которого, казалось бы, несколько стихли, непонятно даже военным экспертам.

Не исключено, что в самое ближайшее время "Тайваньский кризис" может стать главной темой мировых новостей.

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