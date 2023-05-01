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Журналистам сразу нескольких изданий стало известно о том, что в Госдуму внесён законопроект в рамках которого предлагается вернуть для студентов бюджетных отделений обязательную "отработку" на предприятии по распределению в течение трёх лет!

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Инициатива предусматривает нормы законодательства, согласно которым студенты, которые получили бесплатное образование на бюджетной форме, обязаны будут в течение трёх лет отработать по своей специальности в указанном комиссией по распределению месте.

Если же выпускник откажется это делать, то он будет обязан возместить затраты государства на его образование.

Законопроект также предусматривает, что по месту жительства выпускники смогут устроиться официально только имея первую или вторую группу инвалидности, а также уважительными причинами "не отрабатывать" будут считаться несколько других проблем, касающихся их семей и детей.

Все же остальные в обязательном порядке должны будут переехать и отработать положенные три года "на государство".

Заниматься распределением будет специальная комиссия, которая и обеспечит непрерывный приток новых кадров на предприятии ВПК и в другие приоритетные отрасли экономики России.

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