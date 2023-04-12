Сам Илон Маск признается, что спальня действительно его

Один из пользователей Twitter (очевидно, близкий к его хозяину, Илону Маску), опубликовал в социальной сети фото спальни, в которой живёт и отдыхает Илон Маск!

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И это фото сразу же вызвало массу споров.

Большинство людей действительно не поверили в то, что эта фотография - реальное изображение комнаты, в которой спит Илон Маск. При этом сам "хозяин Твиттера" подтвердил, что это действительно фотография его спальни и сказал, что "на самом деле не всё так плохо", а ещё пошутил на тему того, что прошлой ночью спал вообще "как король" на диване в гостиной у друга.

Общий стереотип, закрепившийся в умах миллиардов жителей планеты, совершенно не отражает того факта, что богатый человек не должен обязательно окружать себя роскошью.

На самом деле богатые люди понимают, что, заработав огромное состояние, которое не потратить за целую жизнь, на первый план выходят совершенно другие приоритеты. И нет ничего удивительного в том, что Илон Маск, чьё состояние оценивается примерно в 200 млрд долларов США, довольствуется столь непритязательной спальней.

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