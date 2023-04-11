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В ЕС заявили, что воздушное пространство России будет закрыто для рейсов в Европу до 2029 года
Так считают специалисты организации "Евроконтроль"
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Буквально недавно стало известно о том, что европейская организация, занимающаяся безопасностью воздушной навигации (другими словами - "Евроконтроль") заявляет, что воздушное пространство над территорией России останется закрытым для европейских авиакомпаний вплоть до 2029 года.

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Такая информация появилась на официальном ресурсе указанной организации.

Сообщение содержит следующую информацию:

"В настоящий момент европейские специалисты считают, что воздушное пространство России останется закрытым для полётов до конца "горизонта планирования", который сейчас составляет примерно 2029 год".

Также организация "Евроконтроль" сообщает, что отрасль европейских авиаперевозок постепенно восстанавливается после пандемии коронавируса, но это происходит существенно меньшими темпами, чем можно было бы ожидать из-за того, что авиакомпании по всему миру (и в Европе в частности) были вынуждены "перекроить" традиционные экономически выгодные маршруты для перелётов на новые в обход России.

Правда, европейские чиновники от авиации умалчивают, что преимущество полётов над территорией России остаётся у авиакомпаний из дружественных стран, и это действительно крайне экономически выгодно для них.

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