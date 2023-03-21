Переклеивать шильдики - отличная бизнес-стратегия

Недавно стало известно о том, что компания Wildberries, которую в последнее время сотрясают скандалы и забастовки, собирается в скором будущем запустить сразу два собственных бренда, под которыми собирается на своей же площадке реализовывать электронику и бытовую технику.

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Согласно поданным на регистрацию товарных знаков документам будущие бренды будут иметь название "Ruzz" и "Razz".

Представители маркетплейса уверены, что решение об образовании собственных брендов - абсолютно правильное. В скором будущем новые торговые марки будут представлены более чем 100 наименованиями бытовой техники и электроники. Речь идёт о пылесосах, блендерах, стиральных машинах, холодильниках, миксерах и даже телевизорах!

После "мягкого старта" планируется добавить к перечню реализуемых товаров смартфоны, ноутбуки и планшеты.

Специалисты Wildberries заявляют о том, что спрос на электронику как вырос в начале 2022 года, так и держится стабильно высоким. Поэтому необходимо срочно заработать на этом направлении.

Стоит отметить и то, что сайт Wildberries действительно реализует бытовую электронику и разного рода смартфоны с существенными скидками. Речь идёт именно о товарах, которые реализует сама площадка, а не продавцы, которые на ней зарегистрированы.

По оценкам экспертов общие продажи бытовой техники и пользовательской электроники за год выросли на площадке на целых 97%.

А вот вопрос о том, как именно будут осуществляться гарантийные обязательства - открыт, про фактическое отсутствие гарантии на Wildberries известно всем и каждому.

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