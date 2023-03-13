Довольно небанальное предложение для всех тех (а особенно it-специалистов), кто работает на "удалёнке", поступило от компании, организующей морские круизы.
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Компания продаёт путёвки на трёхлетний морской круиз вокруг планеты Земля за более чем шесть миллионов рублей!
Организаторы обещают, что охват круиза уникальный - все семь континентов и 135 стран мира.
Абонемент на год стоит 2,2 млн руб, а круизный лайнер MV Gemini состоит из четырёх сотен кают, 14 офисных помещений, множества конференц-залов, ресторанов и бассейнов, гостиных и всяческих других развлечений.
В целом судно способно принять на борт больше тысячи гостей, а организаторы отдельно указывают, что рассмотреть возможность такого круиза нужно обязательно, ведь такой стиль жизни обойдется гораздо дешевле, чем траты на постоянные перелёты и стоимость проживания за границей для "удалёнщиков".
Уже сейчас известно о том, что спутниковый интернет будет предоставлен компанией Илона Маска (в стоимость входит безлимитный доступ к сети), а также бесплатные медицинские обследования, всевозможные портовые сборы и таможенные платежи, а также неограниченное количество напитков, входящих в базовый пакет, и, собственно говоря, "безлимитная" еда.
Важно и то, что родственники (супруги) могут проживать в каюте бесплатно вместе с основным арендатором помещения.
Считается, что если всё пройдёт успешно и путёвки будут проданы, то круиз стартует 1 ноября 2023 года из турецкого Стамбула.