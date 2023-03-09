Мысли ученых теперь направлены на избавление от полупроводниковой зависимости

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Учёные из Университета Западной Англии задумались над тем, а можно ли, собственно говоря, создать материнскую плату для компьютера на основе органики, а не кремния?

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Они решили, что это не такая уж плохая идея, и начали проводить эксперименты с грибами, которые используются в качестве замены некоторых компонентов материнской платы.

Известно, что грибы, чей мицелий подобен человеческому мозгу, способны передавать электрические импульсы даже если грибы находятся на значительном расстоянии друг от друга, но соединены общим мицелием.

При этом можно более или менее достоверно регистрировать всплески электрической активности в единицу времени, которым можно присвоить "1" в двоичной системе кодирования, а также гарантировано отличать состояние электрического нуля, которому можно присвоить "0" логический.

Таким образом, "грибные компьютеры" в принципе подходят для реализации на них существующих технологий двоичного кодирования.

Конечно, никакой речи о том, что "органогрибные" компоненты в скором времени пойдут в реальное производство, нет, но в целом демонстрация учёных вполне рабочая.

На грибах действительно можно реализовать основные электронные схемы и логические цепочки.

В будущем учёные надеются выращивать модифицированный мицелий, который существенно увеличит вычислительные способности компьютеров и усовершенствует системы управления ими со стороны пользователя.

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