На фоне непрекращающейся полемики в политическом поле о том, что европейское "супероружие" в виде танков Леопард вот-вот изменит контуры мира, люди, близко знакомые с фактической ситуацией, высказываются крайне скептически по поводу широко растиражированной военной помощи Украине.
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Так, глава Союза военнослужащих Германии, Андре Вестнер заявил, что примерно из трёх сотен имеющихся в распоряжении бундесвера танков Леопард, лишь менее 30% из них готовы к бою немедленно здесь и сейчас.
Интервью человека, непосредственно знакомого с ситуацией, опубликовало издание Билд.
Также Вестнер отметил в беседе с журналистами, что ещё в начале событии 2022 года в целом армия бундесвера была боеспособна, но после больше чем годичной отправки вооружения на Украину в армии возникли "дополнительные пробелы обеспечения" и трудности с наличием вооружений.
Вестнер заявляет, что немецкая армия в срочном порядке пытается заказать 18 новых танков Леопард взамен переданным Украине.
Также собеседник Билд сомневается, что Германия сможет полноценно выполнять свои обязанности перед альянсом НАТО уже с 2025 года.