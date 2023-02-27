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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

На фоне непрекращающейся полемики в политическом поле о том, что европейское "супероружие" в виде танков Леопард вот-вот изменит контуры мира, люди, близко знакомые с фактической ситуацией, высказываются крайне скептически по поводу широко растиражированной военной помощи Украине.

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Так, глава Союза военнослужащих Германии, Андре Вестнер заявил, что примерно из трёх сотен имеющихся в распоряжении бундесвера танков Леопард, лишь менее 30% из них готовы к бою немедленно здесь и сейчас.

Интервью человека, непосредственно знакомого с ситуацией, опубликовало издание Билд.

Также Вестнер отметил в беседе с журналистами, что ещё в начале событии 2022 года в целом армия бундесвера была боеспособна, но после больше чем годичной отправки вооружения на Украину в армии возникли "дополнительные пробелы обеспечения" и трудности с наличием вооружений.

Вестнер заявляет, что немецкая армия в срочном порядке пытается заказать 18 новых танков Леопард взамен переданным Украине.

Также собеседник Билд сомневается, что Германия сможет полноценно выполнять свои обязанности перед альянсом НАТО уже с 2025 года.

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