Хотя такие прогнозы разделяют не все аналитики рынка

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Журналисты издания "Коммерсант" сообщают о том, что в России возник профицит (внезапно!) ноутбуков.

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На складах сейчас скопилось более 1 млн нереализованных мобильных компьютеров. Об этом изданию поведали источники, близкие к крупнейшим дистрибьюторам подобной техники в России.

Есть и подробности.

Больше всего, по словам осведомлённых людей, на складах скопилась ноутбуков фирм HP, MSI и китайских Haier и Xiaomi.

Считается, что уже в марте цена может упасть минимум на 15%.

Информацию подтверждают и другие ритейлеры, которые говорят, что основная часть нереализованных ноутбуков - это устройства, ввезённые по параллельному импорту, которые не имеют русификации и поддержки производителей.

Крупные ритейлеры, такие как Ситилинк и DNS, также сообщают о том, что до конца прошлого года на их склады поступило огромное количество техники китайских брендов (особенно Huawei, Itel и Chuwi ).

При этом есть и скептики, которые утверждают, что, даже несмотря на профицит складских запасов ноутбуков, вряд ли цены на них будут снижаться.

Излишки придержат до того момента как доллар начнёт дорожать и недополученную прибыль можно будет компенсировать повышением цен.

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