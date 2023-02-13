Журналисты издания "Коммерсант" сообщают о том, что в России возник профицит (внезапно!) ноутбуков.
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На складах сейчас скопилось более 1 млн нереализованных мобильных компьютеров. Об этом изданию поведали источники, близкие к крупнейшим дистрибьюторам подобной техники в России.
Есть и подробности.
Больше всего, по словам осведомлённых людей, на складах скопилась ноутбуков фирм HP, MSI и китайских Haier и Xiaomi.
Считается, что уже в марте цена может упасть минимум на 15%.
Информацию подтверждают и другие ритейлеры, которые говорят, что основная часть нереализованных ноутбуков - это устройства, ввезённые по параллельному импорту, которые не имеют русификации и поддержки производителей.
Крупные ритейлеры, такие как Ситилинк и DNS, также сообщают о том, что до конца прошлого года на их склады поступило огромное количество техники китайских брендов (особенно Huawei, Itel и Chuwi ).
При этом есть и скептики, которые утверждают, что, даже несмотря на профицит складских запасов ноутбуков, вряд ли цены на них будут снижаться.
Излишки придержат до того момента как доллар начнёт дорожать и недополученную прибыль можно будет компенсировать повышением цен.