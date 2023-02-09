Новое оружие уже прошло государственные испытания

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RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

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Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

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Журналистам отечественных "околовоенных" изданий стало известно о том, что на одном из предприятий "Ростеха" были созданы и успешно испытаны на государственных испытаниях инновационные специальные гранаты, которые способны надежно укрыть технику и людей от попадания высокоточных управляемых ракет.

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Смысл работы новинки основан на принципе маскировки.

Гранаты при взрыве создают непроницаемое для тепловизионных приборов контроля облако, которое обеспечивает тотальную маскировку техники и личного состава в инфракрасном диапазоне, что, в свою очередь, не позволяет высокоточному оружию успешно наводиться на цель.

Пока что новые гранаты получили название РДГ-У и сейчас идёт оформление необходимых документов, чтобы начать их опытную эксплуатацию в реальных условиях.

Ручная Дымовая Граната (универсальная) обладает комбинированным действием - при активации дымовая завеса появляется почти мгновенно, но и "курящий" эффект дыма также сохраняется, что способствует длительному времени поддержания специальной маскирующей завесы.

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