В эфире британского телеканала Sky News появилась информация о том, что привлеченные эксперты вещательной сети считают Украину самой заминированной страной в мире!
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По их оценкам, примерно 40% территории в этой стране заминированы.
«Загрязнение территории минами просто огромное, ни Афганистан, ни Сирия не идут ни в какое сравнение с Украиной!» - цитата представителя общественной организации Mine Advisory.
Также активисты отметили, что ассортимент применяемых минных средств поражения просто не поддаётся перечислению: используются и кассетные боеприпасы, и противотанковые мины, и мины-ловушки, и противопехотные мины, а также неразорвавшиеся боеприпасы.
В Mine Advisory заявляют, что для разминирования такой огромной территории может потребоваться несколько лет.
Самое печальное, что стопроцентного разминирования просто не существует. Обязательно останутся ненайденные боеприпасы, которые ещё как минимум 10 лет будут являться источником повышенной опасности, и в стране будут продолжаться несчастные случаи, связанные с подрывами на минах.
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