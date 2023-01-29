Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Sky News: Украина - самая заминированная страна в мире
На разминирование потребуется в лучшем случае несколько лет
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

В эфире британского телеканала Sky News появилась информация о том, что привлеченные эксперты вещательной сети считают Украину самой заминированной страной в мире!

реклама

По их оценкам, примерно 40% территории в этой стране заминированы.

«Загрязнение территории минами просто огромное, ни Афганистан, ни Сирия не идут ни в какое сравнение с Украиной!» - цитата представителя общественной организации Mine Advisory.

Также активисты отметили, что ассортимент применяемых минных средств поражения просто не поддаётся перечислению: используются и кассетные боеприпасы, и противотанковые мины, и мины-ловушки, и противопехотные мины, а также неразорвавшиеся боеприпасы.

В Mine Advisory заявляют, что для разминирования такой огромной территории может потребоваться несколько лет.

Самое печальное, что стопроцентного разминирования просто не существует. Обязательно останутся ненайденные боеприпасы, которые ещё как минимум 10 лет будут являться источником повышенной опасности, и в стране будут продолжаться несчастные случаи, связанные с подрывами на минах.

Что еще интересного почитать:

Мошенники на Авито возвращаются к "классическим" схемам обмана

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

"Рецепт" секретной композитной брони танков Challenger 2 под угрозой захвата на Украине

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #украина 2023 #украина мины
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

"Рецепт" секретной композитной брони танков Challenger 2 под угрозой захвата на Украине
Израиль помогает Украине куда больше, чем об этом говорят публично
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командующий воздушными перевозками ВВС США приказал подчиненным «готовиться к войне с Китаем»
27
Потолок цен на российские нефтепродукты в силу еще не вступил, а в ЕС уже не могут договориться
17
Корпорация RAND предложила США сдаться в «самом важном конфликте последних десятилетий»
31
Истребители F-35 прибыли в Польшу - стоит ли волноваться Калининграду
9
Российские пилоты Ка-52 научились уклоняться от от обстрелов британского ПЗРК Starstreak
4
Сериалы «Гриффины» и «Симпсоны» продлили ещё на два сезона
+
В КНДР уверены, что российская армия «сожжёт дотла» поставляемое на Украину с Запада оружие
4
Влияние Microsoft DirectStorage на частоту кадров в играх опровергли
3
Почему российские геймеры покупают дешёвые процессоры, старый Core 3-10100F в тройке лидеров
47
Valve добавила экспериментальный раздел в Steam для просмотра дополнений к играм в библиотеке пользователя
+
С 30 января жители РФ не смогут совершать покупки в интернете через браузеры Chrome и Firefox
66
ВСУ создают новые роты операторов ударных беспилотников с использованием спутниковой связи Starlink
2
Microsoft агрессивно пересаживает пользователей на браузер Edge, теперь нельзя удалить его ярлык
5
В Москве построят крупнейший комплекс по производству деталей для авиационных двигателей
+
Маховик мобилизации: в Киеве предприятия обязали предоставить информацию о родившихся после 68 года
74
Украинское командование отметило уникальную тактику ЧВК «Вагнер»
5
Зеленский: Украине нужно 300-500 танков для контрнаступления
69
Samsung Galaxy S23 будет оснащён Gorilla Glass Victus 2
+
Владельцы Pixel 7 и Pixel 6 сообщают о проблемном январском обновление системы Android
+
Разыскиваемый ФБР Пригожин направил запрос на открытие офиса ЧВК «Вагнер» в США
2

Популярные статьи

Leopard 2 и Abrams станут лёгкими мишенями – медлительные танки против украинской грязи и армии РФ
61
Российская всеядная снайперская винтовка «Счётчик» и американская платформа AR-15
38
Металлические сверхпрочные сплавы способны поддерживать энергию ядерного синтеза - новый проект
5
ЧВК «Вагнер» против полка «Азов» – в сражении за Артёмовск сойдутся лучшие бойцы Украины и РФ
57
О прошлом и будущем твердотельных накопителей (SSD)
19
Dead Space - новый эталон для ремейков видеоигр
17
В США планируют снять непробиваемую урановую защиту с танков M1 Abrams перед отправкой в Украину
42
Steam Awards 2022: лучшие игры прошлого года по версии пользователей платформы Steam
3
Destroy All Humans! 2 - Reprobed: инопланетное нашествие
+
Ученые объяснили возникновение «темных молний» и посчитали как часто они попадают в самолеты
2

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
16:59
Изначально это технический ресурс и народ здесь сидит грамотный и прошаренный. А подобные политические высеры привлекают сюда не профильную аудиторию - ура-поцреотов, ватников, ципсо'шников, 15-рублев...
С 30 января жители РФ не смогут совершать покупки в интернете через браузеры Chrome и Firefox
Kasyan
16:51
Пора Ирану поставить современные комплексы.
Израиль помогает Украине куда больше, чем об этом говорят публично
vitosol
16:50
Вай-вай-вай, все в страхе под столом. Потом деда СС вякает...
Канцлер Германии заявил, что не допустит перехода СВО в прямой конфликт России и НАТО
vitosol
16:47
Тебе лично сообщили!
Израиль начал собственную специальную военную операцию против Ирана - Al Arabiya
vitosol
16:45
Шутка юмора!
Россия больше не получит от Японии роботов, радиоактивные материалы и медикаменты из-за санкций
vitosol
16:44
Всё готово было, но сначала продадим, что успеем...
Германия считает законным въезд немецких танков на территорию Крыма
Pustotnik
16:43
Да, израильские асы над Каспийским морем постоянно перехватывают наши Ил-76 с Геранями/Шахидами из Ирана... Такое ощущение, что в Германию послов посылают аля Мельник, какая-то сточная канава, а не с...
Израиль помогает Украине куда больше, чем об этом говорят публично
vitosol
16:43
У тепя пещерное образование; практически все умеют читать, кроме тебя!
Германия считает законным въезд немецких танков на территорию Крыма
vitosol
16:41
ООН это помойка США; и там видны потомки человекоподобных.
Германия считает законным въезд немецких танков на территорию Крыма
Апшеронский Хохол
16:40
ах ты ёбан ный пид aрaс
Израиль начал собственную специальную военную операцию против Ирана - Al Arabiya
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем