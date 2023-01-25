Ученые считают, что над миром нависла угроза глобального ядерного апокалипсиса

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Впервые с 1947 года «Часы Судного дня» стали на целых 10 секунд ближе к «ядерной полуночи»!

реклама

Это стало известно после публикации очередного выпуска американского журнала «Бюллетень учёных-атомщиков».

Руководители издания сообщают, что подобный шаг характеризует факт того, что мир находится в 90 секундах от «точки ядерного апокалипсиса».

В журнале считают, что вероятность того, что кризис на территории Украины выйдет из-под контроля, крайне высока.

Впервые «Часы Судного дня» были опубликованы на обложке указанного журнала в конце сороковых годов прошлого века.

Тогда группа учёных, работавших над Манхэттенским проектом, пыталась показать обществу, насколько близко мир приблизился к собственному уничтожению.

Решение о переводе стрелок принимает не единственный человек, а целый коллектив учёных, которые на всеобщем голосовании принимают решение о движении стрелок вперёд или назад.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming