Впервые с 1947 года «Часы Судного дня» стали на целых 10 секунд ближе к «ядерной полуночи»!
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Это стало известно после публикации очередного выпуска американского журнала «Бюллетень учёных-атомщиков».
Руководители издания сообщают, что подобный шаг характеризует факт того, что мир находится в 90 секундах от «точки ядерного апокалипсиса».
В журнале считают, что вероятность того, что кризис на территории Украины выйдет из-под контроля, крайне высока.
Впервые «Часы Судного дня» были опубликованы на обложке указанного журнала в конце сороковых годов прошлого века.
Тогда группа учёных, работавших над Манхэттенским проектом, пыталась показать обществу, насколько близко мир приблизился к собственному уничтожению.
Решение о переводе стрелок принимает не единственный человек, а целый коллектив учёных, которые на всеобщем голосовании принимают решение о движении стрелок вперёд или назад.