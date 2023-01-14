Танки Type 99A и Type 15 НОАК больше не отвечают требованиям времени

Журналисты «Российской газеты» сообщают о том, что в Китае в срочном порядке ведётся разработка совершенно нового танка следующего поколения, который, по пока что довольно скудной информации, расположен в том же классе, что и российский Т-14 «Армата».

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Первые изображения, из которых в принципе мало что можно понять, демонстрируют широкой публике башню и корпус ранее невиданного танка НОАК, который очень сильно отличается от моделей танков, используемых армией КНР.

Это не эволюция прошлых моделей, а революция!

Почти прямое заимствование российской «Армады».

Как и на российском танке, в передней части корпуса расположены два люка, а официальные власти сообщают о том, что танк будет оборудован «эффективной, всесторонней и многоуровневой технологией защиты».

«Совершён прорыв в области постановки активных помех и перехвата, который обеспечит новейшим танкам НОАК качественный скачок в трёхмерной всенаправленной защите» - дополняют пресс-релиз слова комментатора китайского телевидения.

Известно, что танком будут управлять два человека и это следствие того, что боевая машина будет иметь автоматическую систему заряжения и роботизированную башню.

Китай и не скрывает, что его разработчики были вдохновлены танком Т-14 «Армата», который будет глубоко модернизирован.

Китай считает, что танк может получить более лёгкую броню и тем самым увеличить скорость и манёвренность. При этом понятно, что лёгкая броня - решение довольно спорное, от попадания ПТУР не спасёт.

Китайские инженеры работают и над снижением расхода топлива.

Пока что нет информации о том, какой будет использован двигатель, и какая будет у танка мощность, а также неизвестны подробности вооружения, но китайские блогеры уже предполагают, что отличий от Т-14 «Армата» будет не так уж много.

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