Главное - оправдать воровство, а куда потратить потом - вариантов масса

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3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

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10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Премьер-министр Эстонии, Кая Каллас заявила о том, что она совместно с «группой экспертов» работает над созданием юридических оснований для изъятия замороженных российских активов и передачи их для поддержки Украины.

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Считается, что эстонские товарищи хотят опередить весь Евросоюз и уже к третьему февраля представить свой собственный «made in estonia» план по конфискации замороженных активов, который в дальнейшем может стать основой для всеевропейского плана по окончательному присвоению более чем 300 млрд евро средств Центробанка России, а также замороженных активов частных лиц.

В принципе, присвоение замороженных активов это удар по самым элементарным базовым принципам мировой финансовой системы, среди коих - долгосрочная предсказуемость и неприкосновенность частной собственности.

Ни один министр финансов любой страны мира не согласится с тем, что конфисковать частные или государственные средства, добровольно инвестированные в экономику другой страны.

Если такой прецедент будет создан (придумана некая юридическая база для оправдания воровства), то это приведёт к значительному оттоку капитала из западных фондов и увеличению доли расчётов между крупными поставщиками в национальных валютах с еще большим отказом от доллара.

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