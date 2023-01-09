Футуристическая модель к юбилею марки

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10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Компания «Роланд», известная всем любителям сотворить музыку, к своему юбилею представила концепт фортепиано с парящими динамиками!

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Цельный массив деревянного основания футуристического фортепиано был разработан в кооперации с известными мебельщиками и изготовлен из японского дуба.

«Летающие динамики» (звуковые колонки на дронах) обеспечивают передачу глубоких фортепианных тонов, а в корпус интегрированы колонки с 7 динамиками в каждой, которые (с учётом летающих колонок) обеспечивают звучание на 360°.

Дроны-колонки работают по собственному выделенному каналу связи с фортепиано с ультра-малой из возможных задержкой. Для этого были разработаны специальные особые протоколы обмена данными, которые позволяют музыкантам управлять мгновенным положением дронов-динамиков во время исполнения музыки.

Всё для того, чтобы получить оптимальный звук.

В крышку фортепиано встроен специальный сенсорный экран, который позволяет совершать видеозвонки и просматривать обучающие видео.

Дисплей также возможно использовать для развёртывания фирменной звуковой рабочей станции, которая может показывать ноты и работать с внешними подключенными устройствами.

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