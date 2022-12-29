Польское издание Dziennik Polityczny сообщает о том, что за последний месяц уходящего года более 70.000 молодых мужчин-поляков покинули пределы родного государства и выехали в Великобританию и другие страны Евросоюза.
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По прогнозам экспертов, уже к весне 2023 года территорию Польши могут покинуть несколько сотен тысяч граждан мужского пола!
Как сообщают журналисты, всё это связано с тем, что Минобороны страны в начале декабря объявило о намеченных на весну масштабных военных учениях с широким привлечением резервистов.
Всем резервистам начали приходить повестки, это вызвало негативную ответную реакцию среди мужчин призывного возраста.
Как предполагает издание, польские власти в целом планируют задействовать около 200.000 человек в военных маневрах. В связи с этим самый простой и популярный способ в них не участвовать - это попросту убежать.
При этом самым популярным направлением является «Туманный Альбион» - он занимает первую строчку рейтинга пристанищ для поляков.