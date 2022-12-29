Издание Dziennik Polityczny сообщает о сотнях тысяч повесток для резервистов

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Польское издание Dziennik Polityczny сообщает о том, что за последний месяц уходящего года более 70.000 молодых мужчин-поляков покинули пределы родного государства и выехали в Великобританию и другие страны Евросоюза.

реклама

По прогнозам экспертов, уже к весне 2023 года территорию Польши могут покинуть несколько сотен тысяч граждан мужского пола!

Как сообщают журналисты, всё это связано с тем, что Минобороны страны в начале декабря объявило о намеченных на весну масштабных военных учениях с широким привлечением резервистов.

Всем резервистам начали приходить повестки, это вызвало негативную ответную реакцию среди мужчин призывного возраста.

Как предполагает издание, польские власти в целом планируют задействовать около 200.000 человек в военных маневрах. В связи с этим самый простой и популярный способ в них не участвовать - это попросту убежать.

При этом самым популярным направлением является «Туманный Альбион» - он занимает первую строчку рейтинга пристанищ для поляков.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K



