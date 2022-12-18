Прошло 25 лет с того момента, как Джеймс Кэмерон представил миру свой фильм «Титаник».
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И четверть века не утихают споры фанатов о том, смог бы Джек выжить в воде на этой знаменитой плавающей двери вместе с Роуз, правильно ли сделала Роуз, что всё-таки осталась на этой двери одна и фактически утопила Джека.
Американский режиссёр нанял группу судебно-медицинских экспертов, которая провела специализированное исследование в помещении и достоверно установили, что у Джека из фильма «Титаник» не было никаких шансов, чтобы выжить на куске древесины вместе с Роуз.
Режиссёр заявил, что он так устал от споров с фанатами, что с группой учёных экспериментировал с фактическими погодными условиями, отражёнными в фильме, а также построил специальный плот (в точности как в «Титанике»), который находился в условиях переохлажденной воды.
Два каскадёра с такими же массами тела как у Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо были оборудованы датчиками, отслеживающими жизненные показатели, и в ледяной воде моделировали разные варианты спасения.
В результате было доказано научно, что в фильме всё отражено верно - выжить в тех условиях обоим на плавающем куске древесины было бы невозможно.