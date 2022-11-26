Люди стараются сохранять позитивный настрой

Согласно данным системы маркировки «Честный знак», с начала 2022 года уровни продаж духов, содержащих феромоны, преодолели отметку в полтора млн флаконов!

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При этом за весь прошлый год было реализовано чуть меньше 400 тысяч подобного рода товаров.

Это свидетельствует о том, что россияне, даже несмотря на нелёгкие времена, стремятся сохранять позитив.

Почти 95% духов с феромонами производится непосредственно на территории России.

Другие интересные выводы, которые напрашиваются из новости, следующие.

Многие считают, что духи с феромонами – это, своего рода, «особое оружие», так как вещества, которые входят в состав такой парфюмерии, якобы, помогают носителю запаха быть особо привлекательным.

Есть и те, которые абсолютно не уверены в эффективности какой парфюмерии и споры между двумя лагерями не утихают уже много лет.

Одни говорят, что это уловка маркетологов, которая, впрочем вышла вполне удачной. Другие же (особенно женщины) утверждают, что когда они пользуются подобными духами, то чувствуют в себе необычайную уверенность и ощущают по отношению к своей персоне взрывной всплеск интереса положенного пола.

Немало тех, кто считает, что увеличение продаж духов с феромонами - это свидетельство того, что на фоне непростых событий люди не запираются «внутри стресса», а, наоборот, стремятся к позитивным моментам.

Хотя, конечно, парфюм с феромонами это не антидепрессанты и не приворотное зелье.

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