Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
План по росту продолжительности жизни в России перевыполнят к концу 2022 - министр Мурашко
Ничего не понятно, но очень интересно
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Михаил Мурашко, руководитель Министерства Здравоохранения России, рассказал, что примерно к концу года в стране «перевыполнят план» по росту важных показателей, отражающих продолжительность жизни (в среднем) россиян.

По прикидкам министра, этот важный показатель почти вернулся к тем значениям, которые фиксировались до начала пандемии.

Интерфакс цитирует его слова – «Мы опустились на показатели ниже девятнадцатого года по смертности и те все планы, которые стояли перед страной по достижению ожидаемой продолжительности жизни до конца года, точно будут выполнены».

Ещё в октябре 2021 в Минздраве говорили, что как таковая продолжительность жизни снизилась примерно на 3 года за 24 месяца борьбы с коронавирусом. Также в ведомстве объясняют, что за второе полугодие текущего года можно наблюдать положительную динамику.

В 2019 году официально заявляли о том, что средняя продолжительность жизни установила рекорд и достигла 73 "средних" лет, но к концу 21 года (в самый разгар пандемии и локдаунов), она снижалась до 70 лет.

Теперь же, согласно намеченным национальным целям развития страны, к 2030 году данный показатель обязан составлять не менее 78 лет.

реклама

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
RTX 3090 уже за 100 тр с началом
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Galaxy S22 Ultra - цена снижена
3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#минздрав #министр муршко #михаил мурашко #мурашко #план по росту продолжительности жизни в россии перевыполнят к концу 2022 - министр мурашко
7
Показать комментарии (7)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессор AMD Ryzen 5 7600X теоретически можно переделать в Ryzen 9 7900X - все чиплеты на месте
11
Танк Т-14 «Армата» был замечен на учениях мобилизованных
21
Игрок Cyberpunk 2077 нашёл новое легендарное оружие
6
Простой способ экономии 20 000р на покупке видеокарты NVIDIA – как купить флагман без переплат
15
PowerColor показала видеокарту Radeon RX 7900 XTX Red Devil
3
GeForce RTX 4080 сильно подешевела в РФ и стоит ниже менее скоростной GeForce RTX 3090 Ti
10
Стоит ли покупать SSD под игры и фильмы, и почему выгоднее выбрать HDD на 6 Тб
20
Инсайдеры назвали 30 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
1
Владельцы смартфонов Xiaomi столкнулись с проблемой их ремонта из-за возникшего дефицита запчастей
14
GeForce GTX 1060 набирает обороты и надолго останется на первом месте по популярности у геймеров
7
AMD пытались потроллить NVIDIA за сгорающие разъемы, но вызвали насмешки в свой адрес
23
Postal III сняли с продажи в Steam, а разработчики серии порекомендовали всем желающим качать «этот мусор» с торрентов
2
«Майнер в носках» разобрал MSI RTX 4090 Gaming X и нашел дополнительные проблемы карты
9
PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil выглядит такой же огромной, как и топовые RTX 4090
6
Snapdragon 8 Gen 2 устанавливает новые рекорды многоядерной производительности в Geekbench
3
Основатель TSMC пояснил, что выпускать чипы в США не так выгодно, как на Тайване
4
Игровые Mini-LED мониторы идут в народ - появился 27-дюймовый 2К дисплей, с 165 Гц и ценой в 240$
6
ВКС РФ получили партию самолетов Су-30СМ2 с двигателем АЛ-41Ф-1С
+
LG представила игровой OLED-монитор UltraGear 27GR95QE с частотой 240 Гц
12
The Division Heartland ожидаемо получила «зрелый» возрастной рейтинг
+

Популярные статьи

Запад волнуется: Почему новые высокотехнологичные МиГ-35 не воюют на Украине, но уже слетали в Китай
34
Разные задачи: На Западе сравнили российские Су-35 и МиГ-31БМ
32
10 утилит, которые помогут взять Windows 10 и Windows 11 под полный контроль
6
Crysis 2 и Crysis 3 Remastered: краткий обзор
22
Компьютерные комплектующие 10 лет назад и сейчас – оцениваем прогресс
21
Windows 11 вносит эстетические изменения, но в основном это новый слой краски поверх Windows 10
19
Почему графика в играх на ПК не улучшается – при чём тут NVIDIA, и когда видеокарты подешевеют
26
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
410
ID-Cooling SE-224-XTS - удачное обновление бестселлера или очередной провал
13
Почему Одесса 3 суток сидела без света, и зачем Украина продолжает продавать энергию в Польшу
22

Сейчас обсуждают

-=metallist=-
18:58
Радоваться надо, если отнесли к власти или элите)))
Blizzard планирует присоединиться к санкциям против игроков из России и Белоруссии
taurus88
18:58
так пиздит, что о том что он сам освоил 14 нм узнали не из его пиздежа, а сделав вскрытие его девайса. всем бы так "пиздеть".
Запад волнуется: Почему новые высокотехнологичные МиГ-35 не воюют на Украине, но уже слетали в Китай
Вежливый_N-A-S-A-M-S_
18:57
так в Чехии прилетов не будет. все там по науке дaлбаеб. так ты уже поверил в передачу хаймарсов или все еще на стадии отрицания? то же и с самолетиками будет. а раха сдохнет и развалится.
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
-=metallist=-
18:56
А пусть все игроки потребуют возврата бабла за ранее купленные игры.
Blizzard планирует присоединиться к санкциям против игроков из России и Белоруссии
ffe
18:54
Берём древнейший МиГ-21 (максимальная скорость 2200 км/ч, крейсерская 1000 км/ч, способен нести до 1300 кг бонб и ракет, а в беспилотном варианте вполне реально и 2-2.5 тонны туда утрамбовать) за $1мл...
Турция выпустит первый реактивный дрон – «неуязвимый» Bayraktar Kizilelma со скоростью до 2000 км/ч
Вежливый_N-A-S-A-M-S_
18:54
вот ты дaлбаеб. свет есть. а инфраструктура у союзников будет.
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
VRoman
18:54
Это называется "днём согнём - вечером разогнём"
Видеокарт AMD Radeon RX 7900 XT/XTX может не хватить на всех желающих на старте продаж
Вежливый_N-A-S-A-M-S_
18:53
Во-вторых, РФ вынуждена экстренно задействовать для восстановления штатной численности поставки из запасов ВС Беларуси. В-третьих, война выявила низкую техническую надежность многих узлов российских ...
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
Саша Смирнов
18:52
Давичи говорили, что их будет куча и всем хватит
Видеокарт AMD Radeon RX 7900 XT/XTX может не хватить на всех желающих на старте продаж
Вежливый_N-A-S-A-M-S_
18:52
С другой стороны, по подсчету российского исследователя Altyn73, считавшего фактическое количество танков на вооружении согласно публичным фото и видео материалам, танков, произведенных после 2000 год...
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем