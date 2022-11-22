Ничего не понятно, но очень интересно

Михаил Мурашко, руководитель Министерства Здравоохранения России, рассказал, что примерно к концу года в стране «перевыполнят план» по росту важных показателей, отражающих продолжительность жизни (в среднем) россиян.



По прикидкам министра, этот важный показатель почти вернулся к тем значениям, которые фиксировались до начала пандемии.



Интерфакс цитирует его слова – «Мы опустились на показатели ниже девятнадцатого года по смертности и те все планы, которые стояли перед страной по достижению ожидаемой продолжительности жизни до конца года, точно будут выполнены».



Ещё в октябре 2021 в Минздраве говорили, что как таковая продолжительность жизни снизилась примерно на 3 года за 24 месяца борьбы с коронавирусом. Также в ведомстве объясняют, что за второе полугодие текущего года можно наблюдать положительную динамику.



В 2019 году официально заявляли о том, что средняя продолжительность жизни установила рекорд и достигла 73 "средних" лет, но к концу 21 года (в самый разгар пандемии и локдаунов), она снижалась до 70 лет.



Теперь же, согласно намеченным национальным целям развития страны, к 2030 году данный показатель обязан составлять не менее 78 лет.

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