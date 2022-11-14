Немецкий автоконцерн Volkswagen представил действительно необычный девайс - инженеры автомобильной компании показали свой взгляд на то, как должно выглядеть действительно крутое офисное кресло!
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Супер-кресло получилось стилизовать под автомобильную тематику, оно может передвигаться по офису со скоростью до 20 км/ч и обладает огромным в рамках офисных пространств запасом хода в целых 12 километров.
Таких показателей удалось достичь благодаря применению в конструкции специального электродвигателя, питающего набортную батарею.
Для того, чтобы безопасно двигаться задним ходом, инженеры Volkswagen реализовали в кресле систему маневрирования с использованием камер заднего вида, а также применили чувствительные датчики, которые работают на 360 градусов вокруг кресла. Парктроники заранее предупреждают о приближении к креслу человека или кресла к препятствию.
Дабы ещё больше развлечь пользователей-владельцев супер-кресла от Volkswagen, предусмотрена возможность включить любимый трек на штатной мультимедийной системе и под бодрые мотивы проследовать, например, на обед или на важное совещание.
Кресло, конечно же, оснащено и другими видами индикации. Есть специальная кнопка для подачи звукового сигнала, на кресле установлены фары, амбиентная подсветка, а если кто-то из счастливых обладателей девайса чувствует, что немного замерзает, то может активировать встроенный автономный обогреватель!
В таком офисном транспортном средстве присутствует отсек для хранения важных мелочей и документов, а также выделяются стильные алюминиевые колёса, окраска элементов металлик и подголовники, украшенные логотипом Volkswagen.
Сейчас в некоторых салонах компании уже можно провести тест-драйв супер-кресла, но даже большие оптимисты и любители марки утверждают, что в серию такой девайс не пойдёт.