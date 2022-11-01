Довольно оригинально поступил один из победителей государственной китайской лотереи, выигравший около 30 млн долларов США.
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Китаец пришёл на вручение приза в огромном ростовом костюме жёлтого плюшевого монстра.
Сделал он это для того, чтобы его жена и ребёнок не узнали, что именно он выиграл деньги!
«Мистер Ли», по крайней мере, так он представился журналистам, рассказал, что годами покупал билеты гослото КНР и вот, спустя несколько десятилетий, счастье всё-таки нашло его.
Цифры совпали в самой выигрышной комбинации. Для того, чтобы получить вожделенный приз, китаец бросил все дела и поехал на торжественное вручение в место, указанное организаторами.
Он настолько боится потерять выигрышный билет с заветными цифрами или стать жертвой мошенничества, что даже не выходит из отеля.
На торжественную церемонию вручения приза китаец пришёл в жёлтом костюме неопределённого вида для того, чтобы никто и никогда не увидел его лица.
Журналистам «Загадочный Мистер Ли» объясняет своё поведение так:
«Я не скажу о своём выигрыше ни детям, ни супруге! Ведь тогда они откажутся тяжело трудиться в течение всей своей жизни!».
Стало известно, что китаец уже направил благотворительным организациям часть выигрыша, а что делать с остальными деньгами он пока не решил.