Парни никуда не торопились, ходили в один и тот же магазин больше месяца пока не вызвали подозрения у службы безопасности

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Очередной случай масштабного мошенничества в сфере торговли продуктами был выявлен службой безопасности компании, контролирующей магазины «Лента».

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В одном из московских гипермаркетов неизвестные пока лица получили на свой бонусный счёт ни много ни мало 750 тысяч бонусных баллов и, улыбки не скрывая, расплачивались ими на кассе.

Запасливые мужики больше месяца посещали один и тот же супермаркет «Лента» на улице Твардовского и буквально вывозили оттуда горы товаров. Они настолько примелькались персоналу, что для них уже вывозили специальные грузовые тележки.

При этом, всё это время двое приятелей оплачивали покупки на кассе не деньгами, а бонусами с фирменной карточки. Долгое время никто из персонала обмана не замечал.

После того, как прошла очередная рутинная проверка кассовой программы, а также записей с камер видеонаблюдения, у сотрудников службы безопасности появились нехорошие подозрения.

Менеджеры и контролирующие сотрудники выяснили, что один из работников магазина незаконно передал своим подельникам купонов магазина на сумму 750 тысяч бонусных баллов («Лента» каждый бал конвертирует по курсу 1 рубль).

После этого мошенники перевели их на счёт фирменной карточки и отправились в месячный шопинг-тур. Достоверно известно о том, что в результате своих набегов преступники вывезли из «Ленты» продуктов на 130 тысяч рублей.

В этой истории уже разбираются компетентные органы.

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