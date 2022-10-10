По сообщениям датского телеканала DR, который, в свою очередь, ссылается на местную энергокомпанию, печально известный датский остров Борнхольм, в ближайших водах которого совсем недавно произошло повреждение ниток газопроводов «Северный поток» - 1 и 2, сегодня остался без электричества.
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То есть всё население острова (а оно составляет более 40,000 человек) в один момент оказалось без основного блага цивилизации - электроэнергии.
Власти острова оперативно ввели в строй местную электрическую подстанцию, которую ранее планировали использовать при подобных аварийных отключениях и она пока смогла обеспечить лишь треть жителей острова электричеством.
Топ-менеджер эксплуатирующей энергосети компании, Оле Вестха говорит о том, что главная причина отключения электроэнергии - обрыв подводного кабеля, который проходит по дну Балтийского моря напрямую из Швеции.
Также из-за данной аварии нарушена подача электроэнергии в Польшу, сообщают местные радиостанции.
По всей видимости, окрестности острова Борнхольм пора переименовать в «Бермудский треугольник», слишком часто в этой части мирового океана происходят необъяснимые явления.