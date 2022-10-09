Общие оценки запасов газа составляют более $1 трлн

На фоне глобального энергетического кризиса, особенно остро ощущаемого жителями Европы, стали известны подробности о месторождение газа в Нидерландах, запасы которого оцениваются более чем в один триллион долларов!

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Этого бы однозначно хватило Европе на то, чтобы заместить весь импорт газа из России.

Журналисты рассказывают, что на месторождении, о котором идёт речь, уже были попытки активно добывать газ, но местность, где залегают энергоресурсы, начала страдать от частых землетрясений, которые были вызваны бурением скважин.

Местные жители активно выступили против возможного расширения добычи, но власти говорят о том, что нехватка газа приведет к тому, что Европа будет вынуждена разрабатывать данное месторождение невзирая на возможные проблемы.

Речь в новости идет о Гронингенском месторождении, которое оценивается в 450 млрд кубометров газа. Если увеличить добычу газа из данного месторождения (которая продолжается, но крайне аккуратно и бережно) хотя бы до уровня 50 млрд кубометров в год, то это бы позволило заменить сравнимый объём газа, который, например, Германия традиционно импортирует из России (по данным 2021 года).

Но на другой чаше весов - местные жители и их дома, которые уже серьёзно пострадали. В целом было зафиксировано несколько сотен подземных толчков разной интенсивности, которые привели к тем или иным подтверждениям почти 130.000 домов.

Пока официальные представители Нидерландов заявляют о том, что полагаться на данное месторождение газа не стоит и нужно опираться на атомную энергетику, но всё может резко измениться если жители Европы начнут замерзать.

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