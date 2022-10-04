Можно купить вариант поскромнее - Skeleton Booster за 600 тысяч рублей

Российская компания «Caviar» (которая «Икра»), известна по всему миру своими баснословно дорогими вариантами исполнения популярных смартфонов.

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Сегодня компания сообщила о том, что сейчас самое удачное время для того, чтобы перезапустить коллекцию товаров бренда под названием «Грандиозные усложнения».

В обновленной коллекции пока что всего 2 модели. Это «Ролекс Дайтона» и «Скелетон Бустер».

Речь идет, конечно же, о том, что указанные марки люксовых часов встроили в корпуса iPhone 14 Pro.

Создатели заявляют, что подобная интеграция - первая в мире!

Ещё никто и никогда даже не пытался встраивать в корпус iPhone часы люксового уровня.

Что уж говорить о том, что в отделке телефонов используются не только дорогие переключатели с приборных панелей гоночных автомобилей, но и отделка золотом спидометра, датчика масла и топлива (речь о «Ролекс Дайтона»). Стоимость такого смартфона оценена в 8 млн руб, а вариант «Скелетон Бустер» представляет собой «скромные» часы-скелетоны, которые находятся в титановом корпусе, отделанном также в стиле гоночного автомобиля.

Цена гораздо более демократичная - всего 600.000 рублей.

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