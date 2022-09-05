Несколько дней назад генеральный директор корпорации «МиГ», господин Тарасенко, рассказал широкой общественности о том, что в середине следующего десятилетия будет запущен в серийное производство самолёт МиГ-41, который будет обладать уникальными возможностями.
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По словам господина Тарасенко, будущий МиГ-41 будет абсолютно невидим для любых радаров противника, а также сможет работать в условиях открытого космоса!
При этом, по имеющейся информации, МиГ-41 покорит скорость в 5000 км в час и, по всем признакам, данный самолёт можно будет смело назвать «гиперзвуковым».
Конечно же, на вооружении такого самолёта окажутся и гиперзвуковые ракеты, которые уже сейчас имеются в арсенале Минобороны России.
Из подробностей, известных о проекте, можно отметить то, что, по задумке создателей, МиГ-41 может быть использован в абсолютно беспилотном режиме.
Многие западные скептики уверяют, что подобный проект слишком дорог для Российской Федерации и построить такой самолёт до 2030 года попросту нереально. Поэтому подобный борт можно ожидать лишь к 2050 году (и то, при хорошем внешнем экономическом фоне).