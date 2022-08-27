Ни для кого не секрет, что в последнее время тема развития сети Интернет в России стоит довольно остро. Чиновники всех мастей очень любят докладывать о том, что «теперь Интернет появился в самой отдалённой части того или иного региона».
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Но появление доступа к сети в российских деревнях играет ещё и довольно неожиданную роль. Удалось доподлинно выяснить, что с того момента, как в какую-либо деревню проводят Интернет, процент людей в ней, которые регулярно употребляют алкоголь, заметно снижается.
Такой неожиданный социальный эффект замечен во множестве регионов, в которых активно развиваются программы по «цифровизации» посёлков и деревень.
Эксперты склонны считать, что люди в большинстве своём потребляют алкоголь больше от скуки, чем по каким-то другим причинам. Когда же они получают доступ к сети, то находят себе развлечения гораздо интереснее и предпочитают много времени проводить онлайн (вести холивары в комментах), чем употреблять алкоголь.