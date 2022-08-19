Необычная модель новейшей авиационной ракеты Х-69 была представлена на форуме «Армия - 2022».
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Главная отличительная особенность - квадратное сечение корпуса высокоточного крылатого боеприпаса, который способен нести в качестве боевой части более 300 кг взрывчатки.
При этом, дальность поражения составляет примерно 300 км, а снаряжённая масса ракеты Х-69 не превышает 700 кг. Скорость движения снаряда находится в границах от 700 до 1000 км в час, а визуальное отличие от массового класса ракет «воздух-земля» (квадратное сечение корпуса) разработчики объясняют тем, что хотели по максимуму использовать внутренний объём, доступный в отсеках ударных самолётов. То есть в стандартный закрытый отсек таких боеприпасов поместится больше.
Речь идёт о таких традиционных носителях оружия «воздух-земля» как истребитель СУ-57 и будущий СУ-57 «Шах и Мат», а с внешней подвески ракета квадратного сечения может быть использована практически на любом самолёте Военно-Космических Сил России.
В качестве компьютера самонаведения ракета использует независимую систему, использующую для расчёта траектории движения навигацию ГЛОНАСС, а также сложную оптико-электронную модель самонаведения, которая основывается на заранее прописанной в памяти ракеты «эталонной» карте местности.
Всё это позволяет гарантировать, что отклонение ракеты от цели не превышает 5 метров.