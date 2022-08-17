Буквально несколько дней назад в Китае состоялся запуск первого в мире скоростного поезда на основе неодимовых магнитов.
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Поезд уже получил название «Небесный состав», а скорость его движения составляет пока что 80 км/ч при высоте подвесной платформы в 10 метров.
Это технологическое решение стало первым в мире по реализации линии поезда на магнитной подвеске, в основе которой лежат неодимовые магниты, которые могут практически вечно держать «Небесный поезд» без вообще каких-либо источников питания.
Пока что протяженность железной дороги для нового состава - всего 800 м. Для того, чтобы создать мощные постоянные неодимовые магниты, потребовалось применить немало дорогостоящих редкоземельных элементов, чтобы достичь нужной постоянной силы отталкивания.
Создатели поезда уверяют, что в условиях практически «свободного перемещения» и минимального трения, для того, чтобы приводить в движение поезд с сотней пассажиров, нужно лишь минимальное количество электроэнергии.
Новая технология отличается низким электромагнитным излучением, а стоимость проекта в сравнении со стоимостью метро в 10 раз меньше за сопоставимый путь.
После серии испытаний скорость «Небесного поезда» будет увеличена до 120 км/ч.