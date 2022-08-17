Стоимость проекта "почти вечного" поезда в 10 раз меньше, чем стоимость строительства метро при сопоставимых расстояниях

ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке

ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке

-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

Буквально несколько дней назад в Китае состоялся запуск первого в мире скоростного поезда на основе неодимовых магнитов.

реклама

Поезд уже получил название «Небесный состав», а скорость его движения составляет пока что 80 км/ч при высоте подвесной платформы в 10 метров.

Это технологическое решение стало первым в мире по реализации линии поезда на магнитной подвеске, в основе которой лежат неодимовые магниты, которые могут практически вечно держать «Небесный поезд» без вообще каких-либо источников питания.

Пока что протяженность железной дороги для нового состава - всего 800 м. Для того, чтобы создать мощные постоянные неодимовые магниты, потребовалось применить немало дорогостоящих редкоземельных элементов, чтобы достичь нужной постоянной силы отталкивания.

Создатели поезда уверяют, что в условиях практически «свободного перемещения» и минимального трения, для того, чтобы приводить в движение поезд с сотней пассажиров, нужно лишь минимальное количество электроэнергии.

Новая технология отличается низким электромагнитным излучением, а стоимость проекта в сравнении со стоимостью метро в 10 раз меньше за сопоставимый путь.

После серии испытаний скорость «Небесного поезда» будет увеличена до 120 км/ч.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке