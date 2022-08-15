Такими интересными взглядами он поделился с авторитетным китайским изданием

Илон Маск обратил своё пристальное внимание на Китай.

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Наверняка это связано с тем, что китайские компании, особенно в деле производства электромобилей, составили не просто конкуренцию Tesla, а во многом уже опережают её.

Илон Маск дал интервью крупному китайскому бизнес - изданию, в котором попытался максимально благоприятно представить весь свой бизнес перед китайскими инвесторами. Маск долго и подробно рассказывал о том, каких успехов добилась его компания в энергетике, в деле производства мозговых имплантатов, ну и, конечно же, в освоении космоса.

Важный момент состоит в том, что издание, которое взяло интервью у Илона, полностью контролируется государством и оно заранее цензурируется теми, кто действительно решает вопросы в Китае.

В конце интервью Маска попросили поделиться с китайцами своими мыслями по поводу того, как он видит развитие человечества в целом и технологий ближайшего будущего в частности.

Итак, Илон Маск заявил, что для того, чтобы будущее человечества было комфортным, необходимо сосредоточить все мировые инвестиции на том, чтобы наладить безопасное массовое «чипирование» населения.

Ведь, по мнению Маска, известные проекты, такие как колонизация Марса и освоение космоса или производство роботов-гуманоидов под маркой Tesla, уже довольно твердо стоят на ногах, а что касается «чипирования», то это практически нетронутая область и нужно сосредотачивать свои усилия именно на ней.

Чем больше чипированных людей будет, тем лучше и комфортнее они будут жить, заявляет Маск.

Аналитики же считают, что данное интервью - отличный ход Маска для поиска новых контактов с китайскими чиновниками и технологическими гигантами.

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