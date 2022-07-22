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В Госдуме готовят подарок населению - предлагают на 1 час уменьшить рабочую смену в день рождения
Очередная инициатива от законотворцев поступила в Минтруд
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В Госдуме выступили с инициативой очередного изменения Трудового кодекса в части регулирования отдыха сотрудников предприятий и нормы рабочего времени.

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Депутат Матвейчев направил в Министерство Труда письмо, в котором изложил свои соображения по поводу того, что в скором времени обязательно необходимо на один час уменьшить рабочий день в том случае, если в этот день у сотрудника день рождения.

Депутат отмечает, что коль уж в Трудовом кодексе предусмотрена возможность уменьшения рабочего времени в предпраздничные дни, то почему же нет льгот для тех, кто отмечает персональный праздник День рождения.

Такое изменение позволило бы посвятить больше времени домашним торжествам и благоприятно сказалось бы на лояльности сотрудников по отношению к работодателю.

Необходимо отметить, что это уже не первая и еще не последняя инициатива по коррекции статей Трудового кодекса, которые исходят от законотворцев.

Постоянные разговоры о необходимости уменьшения рабочей недели до 4 дней, а также о других необходимых, по мнению депутатов, изменениях режима работы трудоустроенного населения пока что не находят поддержки в профильных министерствах.

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#госудма #день рождения #уменьшить день на 1 час
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