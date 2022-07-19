Точность предсказаний превышает 90%!

Специалисты по «большим данным» из Чикаго представили специальную цифровую модель, которая способна предсказывать преступления за неделю до их совершения почти с 90-процентной точностью.

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Итак, подробности.

Исследователи из Чикагского университета создали специализированный алгоритм, который на основе публично доступных данных и других несекретных закономерностей жизни социума может предсказать преступления, которые связаны с грабежами и насилием примерно за неделю до их совершения с точностью до 90%.

Исследователи загрузили в свою модель данные о социальных аккаунтах жителей нескольких районов Чикаго, указали доступные общественности данные о времени реакции полиции, отслеживали количество арестов по районам и количество совершённых в этих районах преступлений. Это стало основой для написания ядра модели предсказаний.

Затем, для того чтобы протестировать получившуюся модель, учёные загрузили в неё исторические данные из недавнего прошлого, которые были связаны с убийствами и кражами со взломом (и другими тяжкими преступлениями). В итоге, модель смогла с большой долей вероятности указать конкретные районы и улицы Чикаго, на которых произойдут преступления из указанного списка и эти прогнозы действительно сошлись с тем, что оказалось в реальности.

Теперь данную систему, которая, вообще-то, основана на модели предсказания землетрясений или развития эпидемий, планируют распространить на всю топологию штата Иллинойс. Модель должна быть дополнена коммуникационными и транспортными системами штата, это позволит еще точнее определять районы с предполагаемым высоким уровнем преступности и стягивать туда дополнительные силы полиции.

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