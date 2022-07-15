Мгновенная оценка рыночной стоимости девайса и дополнительные инструменты продвижения объявления для продавцов, выставивших реальную рыночную цену за смартфон

Совсем недавно компания «Авито» представила широкой публике довольно интересный сервис - он называется «калькулятор стоимости бывшего в употреблении смартфона».

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С учётом того, что происходит на рынке электроники, тема продажи бывших в употреблении девайсов очень актуальна. И поэтому и продавцу, и покупателю важно знать реальную рыночную стоимость смартфона, который хочется продать или купить.

В чём преимущество данного калькулятора? А в том, что оценка происходит с учётом всех объявлений о продаже подобных телефонов за прошедшие 12 месяцев. Дифференциация цены происходит с учётом региона продавца и количества поданных объявлений в этом регионе.

То есть, если какая-то модель смартфона редко появляется в продаже в регионе, то учитываются предложения из соседних регионов, но и цена будет более высокая.

Конечно же, в интерфейсе калькулятора можно выбрать производителя и модель, указать характеристики и состояние. Как только Вы опубликуете объявление с ценой, которую рекомендует «Авито», рядом с ним появится плашка «Рыночная цена», что серьёзно сэкономит время на продажу смартфона. Ведь покупателю будет существенно сложнее сбить цену, если она находится в створе рынка.

Данный сервис стремительно набирает популярность.

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Калькулятор рыночной стоимости смартфона от Авито (клик)