Глава "Роскосмоса" иронично подчеркивает, что на оставшихся четырех двигателях "досанкционной эпохи" далеко улететь не получится

Сегодня Дмитрий Рогозин, глава «Роскосмоса», сообщил, что в Америке осталось всего четыре ранее неиспользованных ракетных двигателя модели 181, которые являются главными приводами грузовых космических кораблей «Лебедь» (Cygnus).

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Рогозин заявляет, что очень скоро космическим функционерам США «придётся умолять Россию возобновить поставки указанных двигателей», так как адаптировать корабль Лебедь к новому носителю практически невозможно.

Даже если Америка пойдёт по пути адаптации, то это, по самым скромным подсчетам, может занять несколько лет и потребует огромных финансовых затрат. Так что «просить Россию о снисхождении - самое верное решение» - комментирует ситуацию Рогозин.

Стоит напомнить, что, по причине американских санкций, «Роскосмос» ещё несколько месяцев назад прекратил передачу американской стороне ракетных двигателей моделей РД-180 и РД-181.

При этом, все команды обслуживающего персонала были расформированы. То есть сейчас между двумя странами взаимоотношения в данном вопросе находятся на абсолютном нуле по шкале Кельвина.

Ещё в самом начале этих событий многие эксперты предупреждали, что космический корабль Антарес, который является неотъемлемой частью «грузовика» Лебедь, не может летать ни на каких других двигателях. Из имевшихся на начало года 40 экземпляров ожидают своей очереди всего 4 аппарата, что, конечно же, совершенно недостаточно для удачного продолжения космических американских миссий.

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