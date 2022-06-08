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Скафандры для российских космонавтов станут делать из "самозатягивающегося" материала
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Довольно интересная новость пришла сегодня из космической отрасли России. Там заявили, что велика вероятность применения специального «самозаживляющегося» материала при производстве скафандров следующих поколений для русских космонавтов.

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Итак, с самого начала подобный самозатягивающийся материал создавался для применения в радиаторах системы охлаждения нашумевшего модуля «Зевс». Однако, ученые справедливо посчитали, что на этом область применения данного материала не ограничивается.

Сейчас идут серьёзные исследования на тему того, чтобы использовать его для производства оболочек скафандров для всех космонавтов под эгидой России.

В основе такого материала лежит так называемая «неньютоновская жидкость», которая обладает важным параметром - вязкость такой субстанции зависит напрямую от скорости её деформации.

То есть, когда такой материал страдает от какого-либо внешнего воздействия, то лишь на очень короткое время становится хрупким, а затем быстро превращается в пластичную смолу, скажем так, и затягивает образовавшееся отверстие.

Надо признать, что технология производства самозатягивающихся материалов в нашей стране давно известна. И, в первую очередь, конечно же, она пришла из военной индустрии - там уже давно научились делать специальные покрытия для топливных баков на военных машинах, которые способны быстро восстанавливать свою герметичность после попадания даже из крупнокалиберного оружия. Теперь же технологии усовершенствовали, и активно внедряют  в космической отрасли.

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