Администрация Байдена всерьез опасается того, что следом за запретом экспорта благородных газов, власти РФ могут отказаться продавать топливо для атомных реакторов

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3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

Власти США вознамерились исключить свою зависимость от обогащенного урана из России.

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Для этих целей администрация действующего президента подготовила план по импортозамещению (!) так необходимого в нынешней ситуации топлива для атомной промышленности Америки.

Только по первичным подсчётам, данный план импортозамещения будет стоить американцам почти 5 млрд долларов и все эти деньги должны пойти на то, чтобы поддержать американских производителей обогащенного урана.

В целом, эксперты сомневаются в том, что данный план может быть выполнен, так как сейчас на территории Америки производством топлива для ядерных реакторов занимается лишь одно предприятие, которое в действительности принадлежит европейцам.

То есть, настоящих исконно-американских предприятий, способных поставлять промышленности в лице государства сколько-нибудь значимые объемы обогащенного урана, сейчас просто нет.

Те, кто внимательно следит за «санкционной спиралью» отметили, что Америка запрещает импорт из России энергоресурсов, таких как нефть, сжиженный газ и уголь. Но американские власти ни разу не заикнусь о том, чтобы запретить покупать у России обогащённый уран.

Теперь же американцы всерьез опасаются того, что следом за отказом Российской Федерации от экспорта благородных газов, последует решение о запрете экспорта обогащенного урана, что ещё больше скажется на и так непростой энергетической ситуации в Америке.

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