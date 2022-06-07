По воздуху удалось передать 1,5кВт энергии, Никола Тесла был бы рад

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

Военные США с помощью учёных из Мичигана смогли передать по воздуху энергию большой мощности, построив для этого «гигантскую микроволновку».

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В ходе первой демонстрации работы нового оборудования, специалисты лаборатории военно-морских разработок США транспортировали 1,5 кВт энергии на расстояние более одного километра с применением микроволнового пучка энергии.

Принцип работы подобной установки прост и эффективен - электричество сначала преобразуется в микроволны, после создаётся плотный луч энергии, которая фокусируется на приёмнике и преобразовывается обратно в электричество.

Занимательно, что подобная установка состоит из очень простых компонентов. Оборудование для транспортировки энергии по воздуху не только дёшево, но ещё и довольно быстро осваивается неподготовленными операторами.

Хотя многие сомневались в том, что микроволновый пучок сможет передать достаточное количество энергии, но демонстрация возможностей экспериментальной установки рассеяла все предубеждения. Команда авторов получила серьёзное финансирование от Пентагона.

Частота микроволнового луча составила 10 ГГц и была взята за основу потому, что она не только даёт возможность передавать сигнал в условиях сильных осадков (с потерей мощности чуть менее 7%), но и вполне безопасна для использования в районах, где много животных, людей и птиц.

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