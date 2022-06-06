Нет, это не ошибка, а суровая реальность. Игру уже запретили продавать в Бельгии и Голландии из-за схожести системы прокачки с онлайн-казино

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

На полную прокачку персонажа в Diablo Immortal нужно $110 тысяч долларов.

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Нет, это не ошибка, именно столько можно потратить на апгрейд героя.

Фанаты легендарные игры Diablo крайне возмущены. Тщательный разбор системы прокачки персонажа в новой Diablo Immortal выявил, что для максимального набора скиллов и игровой валюты геймерам придется заплатить 110.000 реальных долларов США!

Камни драгоценные самого высокого ранга и игровая премиум-валюта, которые можно применить для улучшения персонажа, в целом недостаточны для полноценной прокачки героя.

Во время игры придется донатить вполне реальные деньги, если хочется закупить все необходимые улучшения, то набегает действительно такая огромная сумма.

Ситуацию существенно ухудшает то, что сейчас игроки неспособны покупать напрямую игровую валюту, вместо этого она выпадает из легендарных гербов, которые являются аналогами «лут-боксов».

Именно по этой причине игра Diablo Immortal не появилась на прилавках Бельгии Нидерландов, где подобная игровая механика попросту запрещена на законодательном уровне.

Только короткое время компьютерная игра была представлен на полках магазинов этих стран, но потом сразу же исчезла, так как такое игровой процесс считается некоторыми европейскими странами аналогичным азартным играм и казино, и власти пытаются оградить детей от вовлечения в подобную индустрию.

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