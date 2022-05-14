Как известно, южнокорейские чип-мейкеры вместе с тайваньскими производителями удерживают почти 2/3 мирового рынка контрактного производства электроники.

Корпорация Samsung заявила о том, что уже с лета стоимость выпуска компьютерной и мобильной электроники на производственных мощностях компании подорожает минимум на 30%.

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При этом журналисты, следящие за темой мировой электроники и полупроводников, утверждают, что больше половины клиентов компании уже согласились на подорожание. С остальными же пока ведутся переговоры, при этом компания Samsung настроена очень принципиально - если не будут платить больше, произойдёт разрыв контрактов.

В принципе, такое решение южных корейцев совершенно обоснованно. Прошлый финансовый год для компании Samsung оказался довольно тихим, даже на фоне дефицита полупроводников, компания продолжала удерживать свои цены и этим были крайне довольны основные её заказчики.

Но сейчас менеджеры компании видят серьезную угрозу для бизнеса, в том как ведут себя валюты, как складывается геополитическая обстановка в мире. Также отмечается, что стоимость основных материалов для полупроводниковых производств увеличилась уже на 30% с начала года.

Повышение отпускных цен на производимую электронику по сторонним контрактам позволит компании оставаться в существенном финансовом плюсе даже на фоне мировых проблем.

В итоге, ни для кого не является тайной, что данное подорожание упадёт на плечи конечных потребителей. В скором времени подорожают смартфоны, автомобильная электроника, практически все чипы потребительской электроники, а также вся линейка автомобильных чипов и устройств.

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