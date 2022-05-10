Правда, японцы немного лукавят, заявляя о такой автономности своих смарт-часов

Японцы решили сделать нечто особенное и выпустили на рынок модель Sony Wena 3 Ultraman Edition, объем выпуска которой не превысит даже 1000 экземпляров. Эксклюзивный эксклюзив.

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«Живые» образцы начнут поступать в торговые сети только осенью, но уже сейчас открыт предзаказ на лимитированную новинку, цена которой превышает 550 долларов США.

Производители, как всегда, немного лукавят, заявляя о том, что данная модель способна целых три года работать от одного заряда. «Фишка» в том, что в часы встроены сразу два аккумулятора. Один отвечает исключительно за временной функционал, тогда как другой обслуживает все известные по смарт-часам функции, такие как контроль движения и состояния здоровья владельца, а также управление звонками и модулем NFC.

Если от первого АКБ часы действительно способны 3 года работать без сбоев, что далеко не wow-эффект, ведь обычные кварцевые часы от хорошей батарейки могут проработать и дольше, то от второго источника питая чудес ждать не стоит – его необходимо восполнять каждый день.

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