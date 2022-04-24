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В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
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Автор свежей идеи, Алексей Елсуков, выступил на форуме новых прогрессивных идей и заявил, что в России есть все необходимые компетенции для массового выпуска «каменной туалетной бумаги», да и вообще любой бумаги для упаковки, офисных нужд и пищевой промышленности.

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Пока власти уверяют, что дефицита бумаги в стране нет, цены на неё продолжают шокировать. На фоне санкций многие предприятия терпят немалые убытки на закупке кассовой ленты, офисных бумажных принадлежностей и картонной упаковки. Предприимчивые деляги даже стали торговать «желто-серой» бумагой под известными марками (там процент белизны всего 60 единиц вместо привычных 80).

Авто инициативы утверждает, что бумагу можно производить из каменного известняка, запасы которого в стране не поддаются исчислению. Если добавить к нему нетоксичный полимер, то вполне возможно получить материал, способный с легкостью заменить традиционную туалетную бумагу.

Такие проекты уже реализованы в Японии и Узбекистане, турки тоже давно присматриваются к идее, а главный плюс «каменной бумаги» - её не требуется отбеливать (что составляет значительную цену бумаги), она экологична и не требует расхода древесины, а также полностью биоразлагаема.

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#санкции #санкции против россии #импортозамещение #бумага
21
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Иван Сантано
14:08
Что за бред тут вообще. Кто это пропустил в новости. Смотрите роскомпозор внесёт куда надо за такое потом. Вроде форум а железе. А какая то чушь.
Цены на SSD и жесткие диски не спешат возвращаться к "доспецоперационным" значениям
puding
14:08
Бабы с каменной жопой быстрее приведут к гейропеизации России, спецоперация стала оборотнем.
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
felsher 03
14:07
При геморрое клизма?... Комрад, ты-же не бандеровец!)))
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
Русланбой Ostonov
14:06
Твоя матушка тебя от ишака родила , иплос
В обходе санкций VISA и Mastercard россиянам помогут узбеки, но есть один нюанс
Виталий Shokerxxx
14:06
биде и душ спасение ну и клизма в случае геморроя.
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
felsher 03
14:06
Ну да как мы без какой бумаги жили? Позор нам!
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
Русланбой Ostonov
14:05
Ты рожу посмотри свою харып, иннани ами, твою маму я везде имел.
В обходе санкций VISA и Mastercard россиянам помогут узбеки, но есть один нюанс
Виталий Shokerxxx
14:05
да тут эстонские новости так поржать над хохлоботами..
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
felsher 03
14:05
В РФ древесины завались, зачем лесопед выдумывать. Пусть пендосы для долларов так бумагу производят. А то они у них дорогие и скоро не окупятся.))
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
felsher 03
14:02
Ни каждый может задницу подтирать в силу разл. заболеваний. Тот-же геморрой в стадии обострения или выраженный - фиг подотрёшь.)) Можно и кровью истечь если сильно постараться вытирать.)
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
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