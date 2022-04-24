Идеи импортозамещения буквально витают в воздухе

Автор свежей идеи, Алексей Елсуков, выступил на форуме новых прогрессивных идей и заявил, что в России есть все необходимые компетенции для массового выпуска «каменной туалетной бумаги», да и вообще любой бумаги для упаковки, офисных нужд и пищевой промышленности.

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Пока власти уверяют, что дефицита бумаги в стране нет, цены на неё продолжают шокировать. На фоне санкций многие предприятия терпят немалые убытки на закупке кассовой ленты, офисных бумажных принадлежностей и картонной упаковки. Предприимчивые деляги даже стали торговать «желто-серой» бумагой под известными марками (там процент белизны всего 60 единиц вместо привычных 80).

Авто инициативы утверждает, что бумагу можно производить из каменного известняка, запасы которого в стране не поддаются исчислению. Если добавить к нему нетоксичный полимер, то вполне возможно получить материал, способный с легкостью заменить традиционную туалетную бумагу.

Такие проекты уже реализованы в Японии и Узбекистане, турки тоже давно присматриваются к идее, а главный плюс «каменной бумаги» - её не требуется отбеливать (что составляет значительную цену бумаги), она экологична и не требует расхода древесины, а также полностью биоразлагаема.

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